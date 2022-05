Bridgerton 3 | chi è la nuova attrice che interpreterà Francesca al posto di Ruby Stokes

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si chiama Hannah Dodd e l'abbiamo vista su Netflix in Anatomia di uno scandalo. Che sia il momento giusto per dare più spazio al personaggio?

In Bridgerton 3 Francesca avrà un nuovo volto nonché una nuova interprete che andrà a sostituire Ruby Stokes nel ruolo. Come riporta Variety, Stokes abbandonerà i panni di Francesca Bridgerton perché ... Nelle prime due stagioni di Bridgerton la presenza di Francesca nello show è stata minima. Nella prima stagione ha fatto un paio di ...