Bologna, Medel: «Voglio un gol da dedicare ai tifosi. Mihajlovic un esempio» (Di venerdì 13 maggio 2022) Il difensore del Bologna Medel ha raccontato il suo amore verso la città, la squadra e la tifoseria emiliana Gary Medel, difensore del Bologna, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza nella squadra emiliana. COSA MANCA – «Mi manca una cosa. Fare un gol per la gente di Bologna: ne ho fatto uno solo in A. Ecco: se lo faccio vado a San Luca a piedi…». ANCORA Bologna – «Perché sto bene e la mia famiglia adora la città, perché è un club organizzato, in crescita che si è comportato bene con me. Nel 2021 sommando tutti gli infortuni sono stato fuori un totale di otto mesi. Volevo tornare in Cile e finire col calcio: non riuscivo a trovare pace, riprendevo e… ricadevo. Ecco, in quei momenti il club mi ha sorretto e seguito e curato». INGAGGIO ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il difensore delha raccontato il suo amore verso la città, la squadra e la tifoseria emiliana Gary, difensore del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza nella squadra emiliana. COSA MANCA – «Mi manca una cosa. Fare un gol per la gente di: ne ho fatto uno solo in A. Ecco: se lo faccio vado a San Luca a piedi…». ANCORA– «Perché sto bene e la mia famiglia adora la città, perché è un club organizzato, in crescita che si è comportato bene con me. Nel 2021 sommando tutti gli infortuni sono stato fuori un totale di otto mesi. Volevo tornare in Cile e finire col calcio: non riuscivo a trovare pace, riprendevo e… ricadevo. Ecco, in quei momenti il club mi ha sorretto e seguito e curato». INGAGGIO ...

