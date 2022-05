Bianca Guaccero sbotta a Le Iene: ecco la verità sulla mia “malattia” e sul perché ha lasciato la Rai (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel corso della puntata dell’11 maggio de Le Iene è andato in onda un servizio molto toccante di Bianca Guaccero. La conduttrice in questi giorni è finita sulla bocca di tutti a causa di alcune faccende, sia professionali sia personali. In particolar modo, molti siti hanno riportato la notizia secondo cui la donna fosse malata L'articolo provIene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 13 maggio 2022) Nel corso della puntata dell’11 maggio de Leè andato in onda un servizio molto toccante di. La conduttrice in questi giorni è finitabocca di tutti a causa di alcune faccende, sia professionali sia personali. In particolar modo, molti siti hanno riportato la notizia secondo cui la donna fosse malata L'articolo provda KontroKultura.

