Autotorino - Formazione a Vairano per 600 consulenti

(Di venerdì 13 maggio 2022) L'automobile sta vivendo un momento di profonda trastecnologica che rende complesse le scelte per i consumatori, anche per quelli che intendono intraprendere il cammino dell'elettrificazione, accrescendo il loro bisogno d'informazioni. Proprio per questo, è necessario che il personale delle concessionarie a contatto con il pubblico sia adeguatamente formato, in modo da poter offrire al cliente un servizio di consulenza mirato: proprio per questo, nel quadro del proprio programma dispecifica dei, il gruppoha deciso di affidare allo staff tecnico di Quattroruote Professional un'attività che coinvolgerà, tra maggio e settembre, oltre 600 persone, pari al totale dei profili commerciali che operano nelle filiali del gruppo. "Lezioni" a. Le giornate si ...

I primi partner commerciali per l'Italia sono(Milano, Bergamo, Parma e Verona), Novelli ... La strategia prevede un programma diintensivo tenuto da INEOS per agenti di vendita e ... La mobilità è in continuo cambiamento e il pubblico ha sempre più frequentemente bisogno di informazioni approfondite circa le nuove tecnologie. Mentre oltre un italiano su 10 acquista una vettura 'al ...