Amici 22 | rivoluzione tra i professori | Anna Pettinelli sostituita da un ex allievo?

In attesa di scoprire chi trionferà in questa edizione di Amici di Maria De Filippi, ci si concentra già sulla 22esima stagione. La conduttrice, non a caso, dovrà fare i conti con l'addio di almeno due professori, uno dei quali pare essere quello di Anna Pettinelli. La maestra di canto avrebbe fatto sapere di prendersi una pausa dal talent show e focalizzarsi sulla radio che conduce da anni a questa parte. Al suo posto, dunque, la De Filippi avrebbe già trovato un sostituto. Amici 22: Anna Pettinelli lascia il talent? La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi sarà all'insegna della novità in quanto due professori lasceranno lo show. Secondo i rumors, una sarebbe Anna Pettinelli, diventata ormai ...

