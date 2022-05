Webuild: nel primo trimestre ordini per 5,3 miliardi di euro (Di giovedì 12 maggio 2022) Il totale dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo Webuild nel primo trimestre del 2022 e in corso di finalizzazione ammonta a circa 5,3 miliardi miliardi e include 3,1 miliardi di progetti per i quali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il totale dei nuoviacquisiti dal grupponeldel 2022 e in corso di finalizzazione ammonta a circa 5,3e include 3,1di progetti per i quali ...

Advertising

fisco24_info : Webuild: nel primo trimestre ordini per 5,3 miliardi di euro: Pietro Salini, ruolo trainante per infrastrutture sos… - ilgiornale : La società nata dall'incorporazione di Salini in Impregilo, nel caso non dovesse rispettare la sentenza, sarà costr… - vinierm : RT @Webuild_Group: '#PNRR è stanziamento importante, ma serve visione a 20anni per realizzare in modo sostenibile nuove #infrastrutture, co… - BetoChumbeira : RT @Webuild_Group: '#PNRR è stanziamento importante, ma serve visione a 20anni per realizzare in modo sostenibile nuove #infrastrutture, co… - Webuild_Group : '#PNRR è stanziamento importante, ma serve visione a 20anni per realizzare in modo sostenibile nuove… -