Spezia-Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti: tutte le informazioni (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo una vittoria straripante di sei gol contro il Sassuolo, l’unico rammarico resta quello di un Maradona semideserto. La disfatta di Empoli ha generato una protesta da parte dei tifosi che però contro il Genoa, all’ultima di Insigne, sarà messa in disparte. Per domenica 15 maggio è previsto uno stadio stracolmo pronto a dare una scossa di adrenalina all’ultima in casa del campionato, contando già ben quattro settori sold-out. Ma c’è anche chi vorrà salutare questa stagione all’ultima giornata di Serie A contro lo Spezia all’Alberto Picco. Spezia Napoli (Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images) A tal proposito, per chi volesse seguire gli azzurri alla trasferta ligure, la SSC Napoli rende nota in via ufficiale la vendita dei ticket. Questo il comunicato: “Sono in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo una vittoria straripante di sei gol contro il Sassuolo, l’unico rammarico resta quello di un Maradona semideserto. La disfatta di Empoli ha generato una protesta da parte dei tifosi che però contro il Genoa, all’ultima di Insigne, sarà messa in disparte. Per domenica 15 maggio è previsto uno stadio stracolmo pronto a dare una scossa di adrenalina all’ultima in casa del campionato, contando già ben quattro settori sold-out. Ma c’è anche chi vorrà salutare questa stagione all’ultima giornata di Serie A contro loall’Alberto Picco.(Photo by CARLO HERMANN/AFP via Getty Images) A tal proposito, per chi volesse seguire gli azzurri alla trasferta ligure, la SSCrende nota in via ufficiale ladei ticket. Questo il comunicato: “Sono in ...

sscnapoli : ?? #SpeziaNapoli biglietti in vendita. Le modalità di acquisto ?? ?? #ForzaNapoliSempre - MondoNapoli : UFFICIALE - Spezia-Napoli, biglietti in vendita da oggi: prezzi e modalità d'acquisto - - _SiGonfiaLaRete : #SpeziaNapoli, i biglietti in vendita per l’ultima giornata di campionato - mapuzio : @a_franchetti Bhe però con i punti di spezia, Udinese e Napoli adesso stavamo in ciabatte al mare con lo scudetto a tracolla - 100x100Napoli : #SpeziaNapoli - In vendita i biglietti per il settore ospiti -