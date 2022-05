Si fa presto a dire Europa: per scongiurare una nuova crisi queste sono le riforme necessarie (Di giovedì 12 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Si fa presto a dire Europa, invocando l’esercito unico, la revisione dei trattati e l’abolizione della unanimità. Però questi sono i titoli e senza la visione della direzione in cui si vuole andare e senza la garanzia di una democrazia effettiva si tratta solo di un inutile bla bla, che rischia di aumentare i sospetti tra i popoli europei. Per capire i problemi che si tenta di mettere sotto il tappeto occorre fare un salto indietro nel tempo e passare dalla crisi ucraina a quella greca. Lo so che a molti viene l’orchite con connessi scompensi del sistema nervoso solo a sentirla nominare, ma quella vicenda, su cui il sentimento europeista di molti ha vacillato, deve pur insegnarci qualcosa. Si è trattato del più feroce piano di ‘sanzioni’, ad uno stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Si fa, invocando l’esercito unico, la revisione dei trattati e l’abolizione della unanimità. Però questii titoli e senza la visione dellazione in cui si vuole andare e senza la garanzia di una democrazia effettiva si tratta solo di un inutile bla bla, che rischia di aumentare i sospetti tra i popoli europei. Per capire i problemi che si tenta di mettere sotto il tappeto occorre fare un salto indietro nel tempo e passare dallaucraina a quella greca. Lo so che a molti viene l’orchite con connessi scompensi del sistema nervoso solo a sentirla nominare, ma quella vicenda, su cui il sentimento europeista di molti ha vacillato, deve pur insegnarci qualcosa. Si è trattato del più feroce piano di ‘sanzioni’, ad uno stato ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Episodi come quello della Grecia non possono più ripetersi, perché la prossima volta al posto di ‘sanzioni’ arriverà l’es… - ilfattoblog : 'Episodi come quello della Grecia non possono più ripetersi, perché la prossima volta al posto di ‘sanzioni’ arrive… - fesssongever : @poesieandfuel vuol dire che dobbiamo andare al più presto ad un'altra tappa ?? - AntonellaCica : Solo una cosa voglio dire,poi spero che presto Finisca questo scempio.NON DARÒ MAI LA COLPA AGLI ARBITRI COME FANNO… - WetterRenato : @mayoraltitolare Parole santissime. Presto sulla Continassa convergeranno tifosi da mezza Europa per dire che la Ju… -