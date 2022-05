Orsato arbitra Milan - Atalanta | Cagliari - Inter a Doveri

(Di giovedì 12 maggio 2022) E' Danielel'arbitro designato a dirigere, partita della 37/a giornata di Serie A in programma domenica alle 18. Per, ch si giocherà sempre domenica ma alle 20:...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Atalanta: arbitra Orsato. Cagliari-Inter affidata a Doveri #SerieA - Indo39646107 : RT @capuanogio: #Orsato arbitra #MilanAtalanta e #Doveri dirigerà #CagliariInter - zetamhlamer : RT @MilanNewsit: Milan-Atalanta: arbitra Orsato - paolobocciarel1 : Orsato, che deve farsi perdonare il caso Pjanic, arbitra il Milan, l'interista Doveri arbitra l'Inter. Poi continua… - RossaSF1 : RT @capuanogio: #Orsato arbitra #MilanAtalanta e #Doveri dirigerà #CagliariInter -

... Ghersini di Genova (Garzelli - Laudato) Napoli - Genoa (ore 15) arbitro: Fabbri di Ravenna (Passeri - Costanzo) Milan - Atalanta (ore 18) arbitro:di Schio (Preti - Giallatini) Cagliari - ...E' Danielel'arbitro designato a dirigere Milan - Atalanta, partita della 37/a giornata di Serie A in programma domenica alle 18. Per Cagliari - Inter, ch si giocherà sempre domenica ma alle 20:45, è ...arbitro: Orsato di Schio (Preti-Giallatini) Cagliari - Inter (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Ranghetti-Vivenzi) Sampdoria - Fiorentina (16/05, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia (Bindoni ...(ANSA) - ROMA, 12 MAG - E' Daniele Orsato l'arbitro designato a dirigere Milan-Atalanta, partita della 37/a giornata di Serie A in programma ...