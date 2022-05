Omicidio Willy: chiesto l’ergastolo per i fratelli Bianchi (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il processo per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro (Roma) il 6 settembre 2020. Per il suo Omicidio sono imputati i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, per i quali oggi la procura ha chiesto l’ergastolo. Con loro sono a processo anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per i quali la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 24 anni di carcere. Tutti e quattro gli imputati sono accusati di concorso in Omicidio aggravato. Omicidio Willy: le richieste dei pm nel corso della requisitoria A chiedere la massima pena a carico dei fratelli Bianchi per l’Omicidio di Willy sono stati i ... Leggi su chihaucciso (Di giovedì 12 maggio 2022) Prosegue il processo per l’diMonteiro Duarte, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro (Roma) il 6 settembre 2020. Per il suosono imputati i dueMarco e Gabriele, per i quali oggi la procura ha. Con loro sono a processo anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia per i quali la pubblica accusa hala condanna a 24 anni di carcere. Tutti e quattro gli imputati sono accusati di concorso inaggravato.: le richieste dei pm nel corso della requisitoria A chiedere la massima pena a carico deiper l’disono stati i ...

