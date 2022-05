Mura (Pd): 'Formazione persone per affrontare novità transizione green' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Con il Pnnr mettiamo in campo un sistema di risorse e di progetti di politiche attive e di Formazione, tutta una serie di strumenti per provare a rispondere all'esigenza di acquisizione di nuove competenze e di Formazione delle risorse umane, affinché queste interagiscano in maniera efficace con quelle che sono le novità e le prospettive della transizione green". Lo ha detto Romina Mura, presidente della commissione Lavoro alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Con il Pnnr mettiamo in campo un sistema di risorse e di progetti di politiche attive e di, tutta una serie di strumenti per provare a rispondere all'esigenza di acquisizione di nuove competenze e didelle risorse umane, affinché queste interagiscano in maniera efficace con quelle che sono lee le prospettive della". Lo ha detto Romina, presidente della commissione Lavoro alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum.

