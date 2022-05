Meteo Roma del 12-05-2022 ore 06:10 (Di giovedì 12 maggio 2022) Meteo Enel ritrovato il raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità su Alpi Prealpi con acquazzoni e temporali asciutto altrove concedi per lo più soleggiato in serata residui fenomeni sui settori di sereno o poco nuvoloso altro è al centro stabilità diffusa al mattino con Cherry sereni al pomeriggio a te si rovesci e temporali sulla dorsale appenninica asciutto su coste pianure in serata residue piogge in Abruzzo tempo in miglioramento altrove con Cieli poco nuvolosi assoluta mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni nubi basse sulle coste tirreniche marcata instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali lungo la dorsale appenninica zone interne delle isole maggiori migliore in serata con tempo del tutto ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)Enel ritrovato il raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità su Alpi Prealpi con acquazzoni e temporali asciutto altrove concedi per lo più soleggiato in serata residui fenomeni sui settori di sereno o poco nuvoloso altro è al centro stabilità diffusa al mattino con Cherry sereni al pomeriggio a te si rovesci e temporali sulla dorsale appenninica asciutto su coste pianure in serata residue piogge in Abruzzo tempo in miglioramento altrove con Cieli poco nuvolosi assoluta mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni nubi basse sulle coste tirreniche marcata instabilità al pomeriggio con acquazzoni e temporali lungo la dorsale appenninica zone interne delle isole maggiori migliore in serata con tempo del tutto ...

