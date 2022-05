Meteo, Italia travolta da Hannibal: caldo record e clima impazzito, le regioni più colpite (Di giovedì 12 maggio 2022) Addio freddo: maggio porta Hannibal in Italia. L'anticiclone africano, definito il "cammello Meteorologico", si accanirà sul Paese per almeno dieci giorni portando temperature estive. Stando alle previsioni alcune regioni potranno vantare più di 10 gradi rispetto alla media mensile. Il caldo diurno raggiungerà massime anche di 30 gradi a Bolzano e sulle vallate alpine del Nord e fino a 28 gradi in città come Firenze e Bologna. Ancora più sorprendente il clima di settimana prossima, quando il Nord-Ovest vedrà alcuni precedenti record infranti. Il caldo dunque ci terrà compagnia fino al week-end del 21-22 maggio con valori costantemente sopra media di 5-7°C al Centro-Nord mentre il Sud e la Sicilia vivranno un caldo ancora nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Addio freddo: maggio portain. L'anticiclone africano, definito il "cammellorologico", si accanirà sul Paese per almeno dieci giorni portando temperature estive. Stando alle previsioni alcunepotranno vantare più di 10 gradi rispetto alla media mensile. Ildiurno raggiungerà massime anche di 30 gradi a Bolzano e sulle vallate alpine del Nord e fino a 28 gradi in città come Firenze e Bologna. Ancora più sorprendente ildi settimana prossima, quando il Nord-Ovest vedrà alcuni precedentiinfranti. Ildunque ci terrà compagnia fino al week-end del 21-22 maggio con valori costantemente sopra media di 5-7°C al Centro-Nord mentre il Sud e la Sicilia vivranno unancora nella ...

