(Di giovedì 12 maggio 2022) Ilper idelha approvato l’apertura disulle presunte violcommesse dalle truppe russe in, al fine di identificarne i responsabili. La bozza di risoluzione è passata con 33 voti favorevoli, due contrari (Cina ed Eritrea) e 12 astenuti. In questo modo le NUnite stanno rafforzando la pressione diplomatica su Mosca. Le regioni coinvolte sono: Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. May 12, 2022 «di» La portata delle uccisioni illegali dei civili indelle truppe russe è stata definita «scioccante» dall’Altodelle NUnite Michelle ...

In un certo senso la guerra ma nealtre. Le crisi alimentari ...finanziari come le sanzioni svolgono un ruolo nel delimitare'...di alcune istituzioni internazionali La prima tra tutte è, ...Il consiglio per i diritti umani dell'ha approvato'apertura di un'inchiesta sulle presunte violazioni commesse dalle truppe russe in Ucraina, al fine di identificarne i responsabili. La bozza di risoluzione è passata con 33 voti ...