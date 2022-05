LIVE Sinner-Krajinovic 6-2, 7-6 ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre ma per la prima volta vola ai quarti! (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21: Per il momento è tutto, ancora una volta c’è un italiano nei quarti a Roma ed è il più atteso, Jannik Sinner! L’appuntamento è per domani ma continuate a seguirci per cronache e LIVE degli ottavi di finale. Grazie per il momento e buon pomeriggio! 17.19: Jannik Sinner affronterà domani nel suo primo quarto di finale degli Internazionali d’Italia in carriera il greco Stefanos Tsitsipas che oggi ha sconfitto in rimonta Khachanov 17.17: Servizio croce e delizia dell’azzurro che è partito forte, ha approfittato anche dei troppi errori del serbo Krajinovic che nel secondo set ha preso coraggio, ha smesso di sbagliare ed ha messo in seria difficoltà l’azzurro, bravo però a ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.21: Per il momento è tutto, ancora unac’è un italiano nei quarti aed è il più atteso, Jannik! L’appuntamento è per domani ma continuate a seguirci per cronache edegli ottavi di finale. Grazie per il momento e buon pomeriggio! 17.19: Jannikaffronterà domani nel suo primo quarto di finale degli Internazionali d’Italia in carriera il greco Stefanos Tsitsipas che oggi ha sconfitto in rimonta Khachanov 17.17: Servizio croce e delizia delche è partito forte, ha approfittato anche dei troppi errori del serboche nel secondo set ha preso coraggio, ha smesso di sbagliare ed ha messo in seria difficoltà, bravo però a ...

