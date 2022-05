L' informazione di qualità è indispensabile

(Di giovedì 12 maggio 2022) Paola Zerboni Luca Mantiglioni In avanti perché è in questa direzione che abbiamo sempre guardato ed è questo l'orizzonte che deve guidare l'di. Oggi più che mai, perché la ...

Advertising

francesca_flati : I direttori dei telegiornali #Rai devono dimostrare di essere imparziali. Ne va della credibilità dell'intero serv… - infoitinterno : ’Bandiere blu’ per le spiagge dei setti lidi Premiate la qualità dell’acqua e le piste ciclabili - infoitsport : Perin a JTV: «Per battere l’Inter servono qualità caratteriali» - infoitsport : Pecchia: “Gaetano è un centrocampista che ha qualità e senso del gol” - info_lavoro : #CasnateConBernate #OperaiGenerici #AddettoControlloQualitàProdotti #IndustriaTessile ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALIT… -

Dire

Paola Zerboni Luca Mantiglioni In avanti perché è in questa direzione che abbiamo sempre guardato ed è questo l'orizzonte che deve guidare l'di. Oggi più che mai, perché ladi un quotidiano non è importante: è indispensabile. E noi crediamo così tanto nel lavoro che facciamo e nel ruolo che l'gioca ...Non a caso, diversi mezzi di, compreso il Sussidiario , si stanno occupando dei ..." una valutazione che spetta all'università che emette la laurea " sia rigorosa per garantire la... Sifo e la battaglia per l'informazione di qualità