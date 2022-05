L'aereo di linea in partenza esce di pista e prende fuoco: il (Di giovedì 12 maggio 2022) Il velivolo, della Tibet Airlines, stava per decollare ma per motivi ancora da chiarire è andato fuori pista, prendendo fuoco. L'incidente è avvenuto all'aeroporto internazionale di Chongqing (Cina ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) Il velivolo, della Tibet Airlines, stava per decollare ma per motivi ancora da chiarire è andato fuorindo. L'incidente è avvenuto all'aeroporto internazionale di Chongqing (Cina ...

Advertising

domenicosabell1 : Fuga dall'aereo di linea in fiamme: 40 feriti, decollo abortito e fuori pista per Airbus 319 diretto in Tibet Video… - El_Flagelo : RT @RadiantCatalyst: La linea Speranza bocciate in Ue: “Via le mascherine dall’aereo” - RETWITTATORc : RT @RadiantCatalyst: La linea Speranza bocciate in Ue: “Via le mascherine dall’aereo” - InMeteo : Cina: aereo di linea prende fuoco, numerosi feriti - infoitestero : Volo di linea esce di pista e prende fuoco, passeggeri feriti e in fuga dall’aereo in fiamme -