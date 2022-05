La mascherina vola via, dal 16 non è più d'obbligo sugli aerei (Di giovedì 12 maggio 2022) Addio alle mascherine in aereo dal 16 maggio, almeno sui voli nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea. Lo stop all'obbligo di indossare le protezioni, previsto dalle nuove linee guida sulla ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Addio alle mascherine in aereo dal 16 maggio, almeno sui voli nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea. Lo stop all'di indossare le protezioni, previsto dalle nuove linee guida sulla ...

Advertising

1nessuno100mil2 : @fattoquotidiano Si vola senza mascherina, ma il governo #Ricciardi #Speranza #Draghi condanna i bambini ad andare… - LengoCotto : @SergioBartoloz1 Senti scemo, mentre tu eri a casa con la mascherina quelli vendevano e spedivano (i datihhh te li… - Ermatador2 : @fur_berto @LaRoRy1 Ma sta deficiente??? Ma se uno si permette di parlarmi così perché ho la mascherina ci mollo un… - Paoblog : Non esiste solo il virus ovvero con quel che vola in giro (pollini & c.) ?? poter mettere la mascherina ?? e' un affa… - AchilleMacrini : @AlessiaDream001 Perché non ignori.. lasciali cuocere nel loro brodo..se si son vaccinati c...loro, se vogliono por… -