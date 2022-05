Il finto messaggio email dal titolo : Messaggio di prova di Microsoft Office Outlook (Di giovedì 12 maggio 2022) Attenzione a non cadere nella trappola del finto Messaggio di prova generato automaticamente dal vostro computer che dovreste convalidare. Si tratta di una truffa! Non aprire il link e cestinare il Messaggio. Ecco il testo : Questo è un Messaggio di posta elettronica inviato automaticamente da Microsoft Outlook durante il test delle impostazioni per il tuo account Convalida la configurazione della tua casella di posta per Maggio 2022 ( qui il link malevolo ) Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 12 maggio 2022) Attenzione a non cadere nella trappola deldigenerato automaticamente dal vostro computer che dovreste convalidare. Si tratta di una truffa! Non aprire il link e cestinare il. Ecco il testo : Questo è undi posta elettronica inviato automaticamente dadurante il test delle impostazioni per il tuo account Convalida la configurazione della tua casella di posta per Maggio 2022 ( qui il link malevolo ) Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

