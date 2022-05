Gps 2022, ho due lauree per accedere a più classi di concorso. Posso inserirle anche come altro titolo culturale? (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza e la nota relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). La pagina dedicata del Ministero prevede delle FAQ e fra i temi presenti c'è quello relativo all'utilizzo delle due lauree sia per accedere per più classi di concorso sia da far valere per altri titoli culturali ai fini del punteggio finale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza e la nota relativa all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). La pagina dedicata del Ministero prevede delle FAQ e fra i temi presenti c'è quello relativo all'utilizzo delle duesia perper piùdisia da far valere per altri titoli culturali ai fini del punteggio finale. L'articolo .

