Galeone | “Non è colpa di Allegri! Vlahovic è da Fiorentina | e quel rigore…”

In casa Juventus, la sconfitta con l'Inter apre le riflessioni su Allegri: l'intervista a SerieANews.com del mentore Giovanni Galeone. La sconfitta con l'Inter brucia. Per risultato e dinamica. E adesso, la piazza bianconera si interroga sul futuro della Juventus e sull'incidenza dell'Allegri-bis. Un ciclo tecnico, quello del trainer livornese, che non ha ripreso come molti tifosi si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

