Ex imam di Lodi condannato | picchiava la moglie e la obbligava a indossare il velo | espulso dall’Italia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il 40enne, originario del Marocco, fino ad aprile 2021 guidava la preghiera islamica in una moschea cittadina.per maltrattamenti in famiglia, impediva alladi uscire da sola

E poi le botte, schiaffi e spintoni. Una violenza costante, nascosta tra le mura di casa, quella perpetrata dall'ex imam di Lodi Abdellatif Jalissi, 40 anni, originario del Marocco, che fino ad aprile ...Condanna definitiva per violenze avvenute a Torino nei confronti della coniuge. Era stato in riva all'Adda fino all'aprile 2021 ...