Draghi a Capitol Hill |   La guerra è una sfida per la democrazia

(Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - "Dato che siamo con l'Ucraina, dobbiamo lavorare insieme per superare le conseguenze dellasull'economia globale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della visita al Capitole all'incontro con la speaker della Camera Nancy Pelosi. "In Italia - ha ricordato Draghi - abbiamo agito rapidamente per diversificare le nostre fonti di energia lontano dalla Russia. Stiamo assicurando il gas naturale da altri fornitori e accelerando il nostro passaggio verso le fonti rinnovabili. La cooperazione energetica è essenziale mentre ci muoviamo attraverso questa transizione". Non solo, ma Draghi ha sottolineato come lain Ucraina minacci anche la sicurezza alimentare in numerosi paesi a basso e medio reddito: "Dobbiamo aiutarli sia a livello bilaterale che multilaterale, per evitare il ...