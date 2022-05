Decreto Taglia Prezzi 2022: il testo completo e tutti i provvedimenti (Di giovedì 12 maggio 2022) . Quali sono le misure approvate dal Governo? Le commissioni Finanza e Industria di Palazzo Madama hanno recentemente portato a termine l’esame del dl Ucraina bis, maggiormente noto come dl Taglia Prezzi. Il Decreto verrà esaminato e votato al Senato nella seconda metà del mese di maggio per poi essere inviato in seconda lettura alla Camera. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro e non oltre il prossimo 20 maggio. Rateizzazione delle bollette Tra le numerose iniziative presenti del Decreto Taglia Prezzi 2022 figura la rateizzazione delle bollette di luce e gas per le famiglie italiane che non sono riuscite a saldare le fatture dal 1° gennaio 2022. La rateizzazione si estende dalla fine del mese di aprile alla fine del mese di giugno. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) . Quali sono le misure approvate dal Governo? Le commissioni Finanza e Industria di Palazzo Madama hanno recentemente portato a termine l’esame del dl Ucraina bis, maggiormente noto come dl. Ilverrà esaminato e votato al Senato nella seconda metà del mese di maggio per poi essere inviato in seconda lettura alla Camera. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro e non oltre il prossimo 20 maggio. Rateizzazione delle bollette Tra le numerose iniziative presenti delfigura la rateizzazione delle bollette di luce e gas per le famiglie italiane che non sono riuscite a saldare le fatture dal 1° gennaio. La rateizzazione si estende dalla fine del mese di aprile alla fine del mese di giugno. ...

