Covid oggi Italia, Draghi: "Pandemia non è finita" (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid, "abbiamo salvato vite e siamo tornati a una vita normale, ma come ben sappiamo la Pandemia non è finita". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit, ringraziando Biden e gli altri organizzatori. Sia in Italia che in altri Paesi, spiega, sono state eliminate "le restrizioni, riaperte le scuole e rilanciata l'economia". VACCINI – "Lo sviluppo di vaccini efficaci e l'organizzazione di campagne di vaccinazione di successo hanno segnato una svolta nella lotta contro la Pandemia" dice. "L'Italia ha già contribuito alla risposta multilaterale alla Pandemia con 445 milioni di euro e si è già impegnata a donare 69,7 milioni di dosi tramite Covax.

