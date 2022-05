Advertising

pacilli_matteo : RT @BarillariDav: Se non togliamo il bavaglio/mascherina OGGI ai nostri figli ad ottobre sarà troppo tardi. Quando ripartirà la macchina… - arwen0506 : RT @Simona01687507: Ho iniziato a pianificare la fuga dall'Italia due anni fa. È stata dura, ho sofferto tanto di malinconia. Oggi, a dista… - DFailli : RT @BarillariDav: Se non togliamo il bavaglio/mascherina OGGI ai nostri figli ad ottobre sarà troppo tardi. Quando ripartirà la macchina… - komba_vany : RT @Simona01687507: Ho iniziato a pianificare la fuga dall'Italia due anni fa. È stata dura, ho sofferto tanto di malinconia. Oggi, a dista… - lifestyleblogit : Covid oggi Corea del Nord, Bassetti: 'Insieme a Cina stanno facendo un disastro' - -

QUOTIDIANO NAZIONALE

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'oraReggio Emilia: anziano trovato morto in un pozzo AEREO SI SCONTRA ... Va altresì rammentato che nel 2020, in pieno, 'lo scalo è rimasto chiuso per diverse settimane ...... ma causa- 19 è ancora in fase di valutazione. Ci auguriamo di poter festeggiare il ... esposti nei maggiori Musei nazionali e internazionali, chepossiamo conoscere ed apprezzare la civiltà ... Covid Italia oggi: aggiornamenti su casi, ricoveri e morti. Il bollettino del 12 maggio Pyongyang, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - In Corea del Nord è in vigore un rigoroso lockdown dopo la conferma ufficiale dei primi casi di infezione da Covid. I ...Diversi paesi hanno quindi raccomandato una seconda dose di richiamo di vaccino a mRNA ( cioè la quarta dose di vaccino ) negli individui più anziani e immunocompromessi a rischio più elevato di malat ...