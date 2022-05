Covid, mappa Ecdc: Italia ancora tutta in rosso scuro (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) - tutta l'Italia resta in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l'ultimo aggiornamento della mappa a colori dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. E mentre sempre più aree d'Europa sono contrassegnate dal colore grigio che segnala un tasso di test inferiore a 600 per 100mila abitanti, un livello insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid, si ampliano le zone gialle (oltre una parte di Romania anche una di Repubblica Ceca e una di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos Salute) -l'resta in, nella fascia di maggior rischio, secondo l'ultimo aggiornamento dellaa colori dell'(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. E mentre sempre più aree d'Europa sono contrassegnate dal colore grigio che segnala un tasso di test inferiore a 600 per 100mila abitanti, un livello insufficiente per determinare la stratificazione del rischio, si ampliano le zone gialle (oltre una parte di Romania anche una di Repubblica Ceca e una di ...

