Cinque regole per prendersi cura dei capelli (Di giovedì 12 maggio 2022) La questione relativa a quando e quanto lavarsi i capelli è tra le più discusse di sempre nel mondo dell’haircare. Molte le scuole di pensiero: c’è chi sostiene che sia fondamentale non lavarli troppo frequentemente e chi, invece, crede che i lavaggi quotidiani non abbiano controindicazioni; c’è chi afferma che lavare i capelli una volta ogni due settimane possa aiutare ad avere una chioma più folta e sana, mentre altri rispondono che questo tipo di routine potrebbe danneggiare il cuoio capelluto. «Come accade in molte situazioni, la verità sta nel mezzo e per questo motivo la soluzione è quella di basare la propria routine di lavaggio sulle esigenze del proprio capello, senza seguire regole predefinite» hanno raccontato Simone Forini e Ivan Consolo, i Master di Barberino’s, la catena di barbershop italiana che permette di vivere ... Leggi su panorama (Di giovedì 12 maggio 2022) La questione relativa a quando e quanto lavarsi iè tra le più discusse di sempre nel mondo dell’haircare. Molte le scuole di pensiero: c’è chi sostiene che sia fondamentale non lavarli troppo frequentemente e chi, invece, crede che i lavaggi quotidiani non abbiano controindicazioni; c’è chi afferma che lavare iuna volta ogni due settimane possa aiutare ad avere una chioma più folta e sana, mentre altri rispondono che questo tipo di routine potrebbe danneggiare il cuoio capelluto. «Come accade in molte situazioni, la verità sta nel mezzo e per questo motivo la soluzione è quella di basare la propria routine di lavaggio sulle esigenze del proprio capello, senza seguirepredefinite» hanno raccontato Simone Forini e Ivan Consolo, i Master di Barberino’s, la catena di barbershop italiana che permette di vivere ...

Advertising

panorama_it : I Master di Barberino’s hanno creato un vademecum dedicato alla cura dei capelli, con cinque consigli sul lavaggio,… - fisco24_info : Nuova class action, dalle criptovalute al lavoro appena cinque ricorsi a un anno dal debutto: Le novità, entrate in… - Christi10046560 : RT @salvini_giacomo: Sul disegno di legge Concorrenza, riforma abilitante per il Pnrr, si va verso un accordo nella maggioranza che prevede… - joe44071954 : RT @salvini_giacomo: Sul disegno di legge Concorrenza, riforma abilitante per il Pnrr, si va verso un accordo nella maggioranza che prevede… - Giuggio72684862 : RT @salvini_giacomo: Sul disegno di legge Concorrenza, riforma abilitante per il Pnrr, si va verso un accordo nella maggioranza che prevede… -