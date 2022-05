Cassano punge | Leao? Si atteggia come un fenomeno ma non sa giocare

Advertising

di Fabio Belli) COLPISCE FATICANTI! Prime chance della partita per la Spal chedue volte ... A disp.: Baldi, Del Bello, Vicario, Feratovi, Tahirovic, Di Bartolo,, Rocchetti, Louakima, ...: "Allegri è il genio della lampada che ha venduto Kulusevski". L'ex attaccanteil tecnico della Juve Antonio, ancora una volta, non si è risparmiato una stilettata a Massimiliano Allegri nel classico appuntamento con la BOBO TV. ALLEGRI E ...Antonio Cassano punge Massimiliano Allegri nel corso del suo intervento alla Bobo TV, su Twitch. Ecco le sue parole riprese da Tmw: "Dicono che non si può mandarlo via ...