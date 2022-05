Carlotta dell’Isola e Nello presto sposi | svelati i dettagli del matrimonio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nella casa del Grande Fratello VIP non ha lasciato il segno, per incisività e protagonismo ma l’esperienza nel reality di Canale 5 aha fatto sicuramente bene. Perchè durante il suo percorso ha trovato delle amiche speciali, persone che saranno presenti anche nel giorno del suo, comeha raccontato nella sua intervista per la rivista Chi. Il 28 maggiorealizza il sogno della sua vita: sposare. Due anni fa la coppi aveva partecipato a Temptation Island, mettendo in discussione l’amore, esperienza che ha fatto bene a entrambi, visto che alla fine, ha deciso di chiedere alla bella, di diventare sua moglie. La proposta diè arrivata proprio nella casa del GF ...