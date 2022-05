Calciomercato Napoli, da Sky convinti: la notizia sul possibile sostituto di Osimhen (Di giovedì 12 maggio 2022) L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto per rispondere in linea diretta a Radio Marte alle domande dei tifosi napoletani. Ecco le sue dichiarazioni: Cosa pensi della finale di ieri di coppa Italia, bella partita? L’Inter meritava la vittoria?“Direi doppio sì, è stata una partita bella perchè avvincete, ed è stata una vittoria meritata di una squadra che secondo me ha fatto di più dell’avversari. Mi è sembrato, soprattutto nei tempi supplementari che l’Inter ne avesse di più.” Osimhen?“Per ora non abbiamo aggiornamenti, rimaniamo sull’attenti perché è un giocatore che ha ricevuto delle attenzioni ma per ora non abbiamo particolari aggiornamenti.” Osimhen Napoli (Getty Images) Dopo le tensioni di questi giorni c’è già un allenatore pronto a sostituire Spalletti?“Non penso che ci sia un allenatore già ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto per rispondere in linea diretta a Radio Marte alle domande dei tifosi napoletani. Ecco le sue dichiarazioni: Cosa pensi della finale di ieri di coppa Italia, bella partita? L’Inter meritava la vittoria?“Direi doppio sì, è stata una partita bella perchè avvincete, ed è stata una vittoria meritata di una squadra che secondo me ha fatto di più dell’avversari. Mi è sembrato, soprattutto nei tempi supplementari che l’Inter ne avesse di più.”?“Per ora non abbiamo aggiornamenti, rimaniamo sull’attenti perché è un giocatore che ha ricevuto delle attenzioni ma per ora non abbiamo particolari aggiornamenti.”(Getty Images) Dopo le tensioni di questi giorni c’è già un allenatore pronto a sostituire Spalletti?“Non penso che ci sia un allenatore già ...

Advertising

MondoNapoli : SKY - Incontro tra il Napoli e Meret per fare il punto sul futuro: le ultime - - cn1926it : Il #Barcellona pazzo di #Koulibaly: offerta in arrivo - Sky - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Dal futuro di Alex #Meret al profilo che piace come vice. Le ultime in casa @sscnapoli - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? DAI CAMPI - Saponara, Cabral, #Immobile, Pedro, Sensi, Nandez: cosa cambia ? - Lo_DeGirolamo : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli , incontro con l’agente di #Meret per definire il futuro ??Le ultime #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -