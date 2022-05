Calcio: Juventus. Chiellini 'Tifosi, vi aspetto lunedì allo Stadium' (Di giovedì 12 maggio 2022) "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero". TORINO - "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi Tifosi che siete sempre stati al mio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero". TORINO - "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voiche siete sempre stati al mio ...

Advertising

Gazzetta_it : Colpo grosso Juve, il nome è Pogba: ecco perché a Torino ci credono - TgLa7 : ??CALCIO?? Chiellini a fine stagione lascia: 'Abbiamo fatto dieci anni magnifici e ora tocca ai ragazzi continuare. S… - repubblica : L'Inter batte 4-2 la Juventus e conquista la Coppa Italia: decide Perisic ai tempi supplementari [di Emanuele Gamba] - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Chiellini: 'E' la mia ultima stagione in bianconero, vi aspetto allo Stadium per festeggiare' - napolimagazine : JUVENTUS - Chiellini: 'E' la mia ultima stagione in bianconero, vi aspetto allo Stadium per festeggiare' -