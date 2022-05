Bottiglietta d’acqua tirata da Blanco nel camerino dei francesi | “Un gioco | tanto non ci votano comunque”

Leggi su biccy

(Di giovedì 12 maggio 2022) L’anno scorso si è creato un incidente diplomatico tra Italia e Francia durante l’Eurovision Song Contest. Se nel 2021 tutto è scoppiato per un finto droga gate (era intervenuto anche il Presidente Macron), quest’anno le cose potrebbero ripetersi per una. Stando a quanto riporta Editoriale Domani,avrebbe tirato per sbaglio unaneldei cantanti. Un collaboratore del team italiano ha dichiarato che si è trattato di uned ha aggiunto chenon ci avrebbero votato. “ha lanciato unaper sbaglio”. “Poi con gli austriaci e i norvegesi. Meno con i ...