Bitcoin, crollo storico: El Salvador continua a comprarli e li usa come moneta (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 9 giugno 2021, il governo di El Salvador ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale la legislazione che rende la moneta digitale Bitcoin ha corso legale nel paese . La legge è entrata in vigore il 7 ...

