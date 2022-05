Auriemma: “De Laurentiis chiede Parisi all’Empoli, perché può clamorosamente saltare Olivera” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che ha chiesto Fabiano Parisi dell’Empoli perché può saltare Mathias Olivera. L’affare tra il Napoli ed il Getafe veniva dato da tutti come chiuso, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa che rischiano di compromettere l’arrivo dell’uruguaiano in maglia azzurra. Tuttosport scrive: “Le grandi manovre sono già iniziate e si attende solo il 22 maggio per dare corpo alla strategia della stagione che verrà. Kvaratshkelia è già certo che vestirà la maglia azzurra in luogo di Insigne, mentre sorge il dubbio che possa essere Olivera il sostituto di Ghoulam“. Nelle scorse settimane anche il presidente del Getafe si era sbilanciato su Olivera al Napoli, ma ora potrebbero cambiare le carte in tavola, con De ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che ha chiesto Fabianodell’EmpolipuòMathias. L’affare tra il Napoli ed il Getafe veniva dato da tutti come chiuso, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa che rischiano di compromettere l’arrivo dell’uruguaiano in maglia azzurra. Tuttosport scrive: “Le grandi manovre sono già iniziate e si attende solo il 22 maggio per dare corpo alla strategia della stagione che verrà. Kvaratshkelia è già certo che vestirà la maglia azzurra in luogo di Insigne, mentre sorge il dubbio che possa essereil sostituto di Ghoulam“. Nelle scorse settimane anche il presidente del Getafe si era sbilanciato sual Napoli, ma ora potrebbero cambiare le carte in tavola, con De ...

