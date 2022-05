Ascolti tv 11 maggio 2022: Juve-Inter batte le finali Rai del 2021 e del 2019. Ma non Juve-Napoli del 2020. Sinner-Fognini al 3,4% (free+pay) (Di giovedì 12 maggio 2022) Ascolti al top: Inter-Juve fa 8,7 milioni su Canale5; record col secondo tempo a 8,851 milioni; gli Juventini mollano i supplementari e l’incontro scende a 8,4 milioni. La ‘guerra’ tra Interisti e Juventini in primo piano in prima serata sulla tv generalista. Dopo quella tennistica tra Jannik Sinner e Fabio Fognini, impegnati nello scontro fratricida agli Internazionali di Roma, con la partita sulla terra rossa del Foro Italico vinta dal ‘roscio’ altoatesino andata in onda su Sky e 20, giusto prima dell’epica finale di Coppa Italia Frecciarossa, trasmessa da Canale 5. Mercoledì 11 maggio, lato Viale Mazzini, su Rai1 in prima serata è andato in onda il film drammatico ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 12 maggio 2022)al top:fa 8,7 milioni su Canale5; record col secondo tempo a 8,851 milioni; glintini mollano i supplementari e l’incontro scende a 8,4 milioni. La ‘guerra’ traisti entini in primo piano in prima serata sulla tv generalista. Dopo quella tennistica tra Jannike Fabio, impegnati nello scontro fratricida aglinazionali di Roma, con la partita sulla terra rossa del Foro Italico vinta dal ‘roscio’ altoatesino andata in onda su Sky e 20, giusto prima dell’epica finale di Coppa Italia Frecciarossa, trasmessa da Canale 5. Mercoledì 11, lato Viale Mazzini, su Rai1 in prima serata è andato in onda il film drammatico ...

Advertising

emabrue : Ascolti tv 11 maggio 2022: Juve-Inter batte le finali Rai del 2021 e del 2019. Ma non Juve-Napoli del 2020. Sinner-… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 11 maggio 2022: stravince la Coppa Italia, Le Iene in calo - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 11 maggio 2022: chi ha vinto in prime time - QuiMediaset_it : Su #Canale5 ascolti record per la finale di #CoppaItalia #JuventusInter che domina la serata con 8.700.000 spettato… - Teleblogmag : Boom di #Ascoltitv per la #coppaitalia #juventusinter Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre… -