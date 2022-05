Alba Parietti, su Instagram il primo bacio con Fabio Adami: “È una cosa seria” (Di giovedì 12 maggio 2022) Alba Parietti è uscita allo scoperto. Dopo essere stata tra i protagonisti del gossip negli ultimi mesi, senza però mai rivelare direttamente nulla che riguardasse la sua vita privata, finalmente la showgirl ha deciso di rendere pubblica e ufficiale la felice notizia attraverso il suo profilo Instagram in cui ha condiviso alcune foto e alcune dediche speciali per il suo nuovo amore Fabio. Alba Parietti e Fabio Adami: il bacio su Instagram È bastato un bacio a confermare quello che in fondo si vociferava da tempo senza però mai ottenere una conferma ufficiale da parte della diretta interessata: Alba Parietti ha trovato l’amore ed è felice insieme al suo nuovo ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022)è uscita allo scoperto. Dopo essere stata tra i protagonisti del gossip negli ultimi mesi, senza però mai rivelare direttamente nulla che riguardasse la sua vita privata, finalmente la showgirl ha deciso di rendere pubblica e ufficiale la felice notizia attraverso il suo profiloin cui ha condiviso alcune foto e alcune dediche speciali per il suo nuovo amore: ilsuÈ bastato una confermare quello che in fondo si vociferava da tempo senza però mai ottenere una conferma ufficiale da parte della diretta interessata:ha trovato l’amore ed è felice insieme al suo nuovo ...

miss_milu94 : @uniteicasati @_deande Vi voglio bene e per fortuna non è durato troppo altrimenti avrei fatto come un'Alba Parietti qualunque ahahah - andreastoolbox : #Alba Parietti e il bacio appassionato al mare: «Dopo 8 anni da single, so che l?amore è una cosa seria» - OrionChaos : IO COME UN'ALBA PARIETTI QUALSIASI. #Jeru - gossip_t7 : #AlbaParietti: “Fabio, la mia stagione migliore”. Sui social la prima foto del bacio - NicoloC__ : Per me è il like della massima esperta di picchi Alba Parietti -