Aereo esce di pista e prende fuoco in Cina: a bordo 113 passeggeri, ci sono feriti. Le immagini (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi di paura per più di 100 passeggeri di un volo di linea, l’Aereo sul quale viaggiavano è uscito fuori pista e ha preso fuoco. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore tra soccorso e spegnimento dell’Aereo; sui social circolano le immagini dei terribili momenti vissuti sulla pista. Aereo prende fuoco in pista: passeggeri in fuga L’incidente è avvenuto nella prima mattina (ora locale) a Chongqing, città nell’area sud-est della Cina. Il velivolo appartenente alla compagnia Tibet Airlines era in fase di decollo per Nyingchi, Tibet quando all’improvviso ha preso fuoco nella parte frontale. Immediatamente ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Attimi di paura per più di 100di un volo di linea, l’sul quale viaggiavano è uscito fuorie ha preso. Le operazioniandate avanti per diverse ore tra soccorso e spegnimento dell’; sui social circolano ledei terribili momenti vissuti sullainin fuga L’incidente è avvenuto nella prima mattina (ora locale) a Chongqing, città nell’area sud-est della. Il velivolo appartenente alla compagnia Tibet Airlines era in fase di decollo per Nyingchi, Tibet quando all’improvviso ha presonella parte frontale. Immediatamente ...

