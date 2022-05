A Pechino non piacciono i cani grandi (Di giovedì 12 maggio 2022) In centro città è vietato tenere tutti quelli che superano una certa altezza, altrimenti si rischia la confisca Leggi su ilpost (Di giovedì 12 maggio 2022) In centro città è vietato tenere tutti quelli che superano una certa altezza, altrimenti si rischia la confisca

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La priorità per far cessare in conflitto in Ucraina è una de-escalation che porti a una soluzione politic… - yuna_hikari : RT @ilpost: A Pechino non piacciono i cani grandi - youwonthateme : stasera mi perderò l'eurovision perchè rimango fedele a pechino express :(:) Cercherò di non perdermi l'esibizione… - ilpost : A Pechino non piacciono i cani grandi - comedian72 : RT @giuliapompili: L'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua, in un'intervista a Ansa, dice di aver notato anche lui che l'Italia (o megli… -