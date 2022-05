Viabilità Roma Regione Lazio del 11-05-2022 ore 18:45 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viabilità DEL 11 MAGGIO 2022 18.35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SITUAZIONE INVARIATA , CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULL EPRINCIPALI STRADE A AUTOSTRADE DELLA Regione PROSEGUONO I DISAGI PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORO , CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SULLA VIA DEL MARE DOVE E’ STATA SPENTA L’AUTO PRECEDENTEMENTE IN FIAMME SULLA RAMPA DI SVINCOLO DIREZIONE OSTIA, SULLA VIA DEL MARE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA A SEGUIRE SUL RACCORDO CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA PREENSTINA E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA DIRAMAZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)DEL 11 MAGGIO18.35 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE INVARIATA , CIRCONE SOSTENUTA SULL EPRINCIPALI STRADE A AUTOSTRADE DELLAPROSEGUONO I DISAGI PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORO , CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL MARE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE SULLA VIA DEL MARE DOVE E’ STATA SPENTA L’AUTO PRECEDENTEMENTE IN FIAMME SULLA RAMPA DI SVINCOLO DIREZIONE OSTIA, SULLA VIA DEL MARE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA A SEGUIRE SUL RACCORDO CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA PREENSTINA E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA DIRAMAZIONE ...

