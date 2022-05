Tassi sui mutui superano il 2%: effetto BCE? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fed, BCE ed altre banche centrali già pensano di aumentare il costo del denaro, per frenare l’inflazione che galoppa e smorzare gli effetti del caro energia. Anche la Fed e la Banca d’Inghilterra sono passate all’azione, mentre la BCE tentenna, più condizionata dagli effetti della guerra in Ucraina e dalle sanzioni imposte alla Russia. I tempi però sono maturi ed una serie di indicatori già anticipa un imminente rialzo dei Tassi fra luglio e dicembre. BTP e Spread spiccano il volo Il BTP decennale ha ormai superato la soglia del 3%, arrivando sino al 3,2% per la prima volta da ottobre 2018 ed allineandosi alla generale risalita dei rendimenti dei titoli obbligazionari. Parallelamente si è allargato anche lo Spread, arrivando attorno ai 208 punti ed incorporando un maggior premio per il rischio rispetto ai titoli di pari scadenza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fed,ed altre banche centrali già pensano di aumentare il costo del denaro, per frenare l’inflazione che galoppa e smorzare gli effetti del caro energia. Anche la Fed e la Banca d’Inghilterra sono passate all’azione, mentre latentenna, più condizionata dagli effetti della guerra in Ucraina e dalle sanzioni imposte alla Russia. I tempi però sono maturi ed una serie di indicatori già anticipa un imminente rialzo deifra luglio e dicembre. BTP e Spread spiccano il volo Il BTP decennale ha ormai superato la soglia del 3%, arrivando sino al 3,2% per la prima volta da ottobre 2018 ed allineandosi alla generale risalita dei rendimenti dei titoli obbligazionari. Parallelamente si è allargato anche lo Spread, arrivando attorno ai 208 punti ed incorporando un maggior premio per il rischio rispetto ai titoli di pari scadenza ...

Advertising

ilgiornale : L'effetto Fed si fa sentire sui prestiti per la casa. Il Codacons: 'Più colpiti i tassi fissi' - FirenzePost : Tassi sui mutui oltre il 2%, al massimo dopo quasi tre anni - MaurizioIsola66 : Per la prima volta in tre anni, i tassi sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: A marzo i tassi di interesse sui mutui si sono collocati al 2,01 per cento contro l'1,85 di febbraio. I tassi sulle nuove… - GianpaoloZatti : RT @ImolaOggi: ??Covid, schiaffo dell’Oms a Speranza: la Svezia ha registrato uno dei più bassi tassi di mortalità in Europa, senza lockdow… -