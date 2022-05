Tale e quale show, Carlo Conti punta Alex Belli? Tam tam impazzito sull'ex GfVip (Di mercoledì 11 maggio 2022) E dopo il Gf vip spunta Tale quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. I vipponi cercano uno spazio in tv, come è avvenuto lo scorso anno a Pierpaolo Pretelli, che è stato arruolato da Carlo Conti e poi dalla Venier (prima della rottura avvenuta per una frase poco cortese che l'ex gieffino ha pronunciato). Ora, sembra che altri concorrenti si siano messi sulle tracce di Carlo Conti. Un insider racconta che Alex Belli - protagonista indiscusso della soap sull'amore libero al Gf vip - avrebbe intenzione di entrare nello show di Rai1. Cosa accadrà nelle prossime ore? Secondo Super Guida Tv Davide Silvestri e il "Man" ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) E dopo il Gf vip s, il programma di Rai1 condotto da. I vipponi cercano uno spazio in tv, come è avvenuto lo scorso anno a Pierpaolo Pretelli, che è stato arruolato dae poi dalla Venier (prima della rottura avvenuta per una frase poco cortese che l'ex gieffino ha pronunciato). Ora, sembra che altri concorrenti si siano messie tracce di. Un insider racconta che- protagonista indiscusso della soap'amore libero al Gf vip - avrebbe intenzione di entrare nellodi Rai1. Cosa accadrà nelle prossime ore? Secondo Super Guida Tv Davide Silvestri e il "Man" ...

