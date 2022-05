Sinner batte Fognini e va agli ottavi degli Internazionali di Roma (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Fabio Fognini lotta ma a spuntarla è Jannik Sinner. Il derby italiano al secondo turno degli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, premia il 20enne di Sesto Pusteria: 6-2 3-6, 6-3 dopo 2h03' di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino, che affrontava per la prima volta in carriera il più esperto connazionale. Fognini, che all'esordio aveva sconfitto Thiem, nel primo set non riesce a reggere il ritmo di Sinner, prova a tenergli testa prendendosi qualche rischio ma il numero 13 del mondo è in assoluto controllo. Nel secondo parziale, al netto di una racchetta malmenata dopo un controbreak subito, il 34enne di Arma di Taggia cambia marcia e stavolta ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Fabiolotta ma a spuntarla è Jannik. Il derby italiano al secondo turnod'Italia", quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a, premia il 20enne di Sesto Pusteria: 6-2 3-6, 6-3 dopo 2h03' di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino, che affrontava per la prima volta in carriera il più esperto connazionale., che all'esordio aveva sconfitto Thiem, nel primo set non riesce a reggere il ritmo di, prova a tenergli testa prendendosi qualche rischio ma il numero 13 del mondo è in assoluto controllo. Nel secondo parziale, al netto di una racchetta malmenata dopo un controbreak subito, il 34enne di Arma di Taggia cambia marcia e stavolta ...

