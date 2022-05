Per Putin il tempo si è fermato a Stalingrado, bisogna tenerne conto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ovunque scorge nazisti che mettono repentaglio la pace e l’esistenza stessa della Russia. Sappiamo della sindrome da accerchiamento che affligge Mosca e va considerata sul piano psicologico prima ancora che tattico Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ovunque scorge nazisti che mettono repentaglio la pace e l’esistenza stessa della Russia. Sappiamo della sindrome da accerchiamento che affligge Mosca e va considerata sul piano psicologico prima ancora che tattico

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - ZanAlessandro : Dopo la vergogna della maglietta con Putin, il tracollo di Salvini è inarrestabile. Grazie @PBerizzi per il tuo im… - sebmes : Il 9 maggio 1978 l’assassinio per mano brigatista di Aldo Moro. Molti di quelli che allora dicevano “Né con lo Sta… - Marzo531 : RT @salvinimi: La guerra cessera quando i militari del battaglione #Azov verranno catturati ( non uccisi) e mandati davanti al giudice russ… - GiorgioDeRose1 : @Grifil87 @ELuttwak Ma vedi , ciò che non capisco è il vostro strabismo intellettuale ?? Bisogna per forza essere bi… -