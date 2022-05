Netflix: per fine 2022 niente più condivisione, arrivano le pubblicità (Di mercoledì 11 maggio 2022) Netflix nell’ultimo periodo sta affrontando sfide aziendali significative dopo aver registrato una perdita di ben 200.000 abbonati nei primi tre mesi dell’anno: la condivisione delle password e la nuova concorrenza stanno facendo sì che il colosso dello streaming a pagamento hanno parecchio inciso sulle sue recenti difficoltà. Ecco comunque pronta una soluzione che andrà, in un certo senso, a rivoluzionare il servizio ancor prima di quanto desiderato dagli utenti. I dirigenti di Netflix hanno spiegato che entro la fine del 2022 saranno introdotte ben due novità: la prima riguarda il blocco della pratica di condivisione degli account; la seconda prevede piani di abbonamento più economici con l’introduzione delle pubblicità. A quanto pare, due persone che hanno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)nell’ultimo periodo sta affrontando sfide aziendali significative dopo aver registrato una perdita di ben 200.000 abbonati nei primi tre mesi dell’anno: ladelle password e la nuova concorrenza stanno facendo sì che il colosso dello streaming a pagamento hanno parecchio inciso sulle sue recenti difficoltà. Ecco comunque pronta una soluzione che andrà, in un certo senso, a rivoluzionare il servizio ancor prima di quanto desiderato dagli utenti. I dirigenti dihanno spiegato che entro ladelsaranno introdotte ben due novità: la prima riguarda il blocco della pratica didegli account; la seconda prevede piani di abbonamento più economici con l’introduzione delle. A quanto pare, due persone che hanno ...

