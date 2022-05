Netflix mette lo stop definitivo: succederà entro la fine dell’anno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Presa di posizione importante di Netflix in vista della fine dell’anno. Infatti il colosso è pronto a dire stop: i dettagli della decisione Spunta una decisione importante da parte di Netflix, pronta a combattere i problemi che da diverso tempo attanagliano il colosso dello streaming video. Andiamo quindi a vedere quali saranno tutte le novità in arrivo. Tutte le novità che cambieranno l’applicazione (via Screenshot)Sono tantissime le novità in arrivo su Netflix entro la fine dell’anno. Infatti l’applicazione è pronta a introdurre le pubblicità proprio al termine di questo 2022. Inoltre sempre sull’applicazione potrebbero entrare a pieno regime le misure contro la condivisione delle password. A comunicarlo a tutti ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 11 maggio 2022) Presa di posizione importante diin vista della. Infatti il colosso è pronto a dire: i dettagli della decisione Spunta una decisione importante da parte di, pronta a combattere i problemi che da diverso tempo attanagliano il colosso dello streaming video. Andiamo quindi a vedere quali saranno tutte le novità in arrivo. Tutte le novità che cambieranno l’applicazione (via Screenshot)Sono tantissime le novità in arrivo sula. Infatti l’applicazione è pronta a introdurre le pubblicità proprio al termine di questo 2022. Inoltre sempre sull’applicazione potrebbero entrare a pieno regime le misure contro la condivisione delle password. A comunicarlo a tutti ...

Advertising

CABRERA78s : @attycornsalad uh okay grazie ?? ho visto che anche netflix lo mette il 21 maggio quindi top - _AmericxnIdiot_ : No scusate a me fa morire netflix che mette nella home:'perché hai guardato *nome del film/serie*' Ma che cazzo di… - FedericaSure : @laperegina77 @ilfoglio_it Filmone. Visconti. Lancaster. Delon. Cardinale. E mo chi ci mette Netflix ? Favino e Porcaroli ? ?????????? - admaioralu : @fuoridimex per funzionare, funziona. è solo la questione del catalogo che cambia che mi mette in dubbio, ma riesci… - stigmavory : ORA CI SI METTE PURE NETFLIX -