In Cina l’epidemia rialza la testa Shanghai: “La Polizia fa irruzione nelle case, di notte” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Shanghai ha ulteriormente inasprito le restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, Daniela un’italiana residente nella capitale, ha raccontato di incursioni notturne della Polizia. In questo periodo il Covid-19 è tornato prepotentemente alla ribalta, questo anche perchè sono arrivate delle nuove varianti, come ad esempio la Omicron. Se da noi la situazione appare tutto sommato sotto controllo, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha ulteriormente inasprito le restrizioni per contenere i contagi da Covid-19, Daniela un’italiana residente nella capitale, ha raccontato di incursioni notturne della. In questo periodo il Covid-19 è tornato prepotentemente alla ribalta, questo anche perchè sono arrivate delle nuove varianti, come ad esempio la Omicron. Se da noi la situazione appare tutto sommato sotto controllo, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

drndbl : @GianniLilly @paulolden1 Potrei sbagliare, ma credo che il primo uso sistematico delle mascherine risalga al 1910,… - radioitaliacina : #Cina, l'economia #cinese dovrebbe crescere nei prossimi mesi con un sostegno politico più forte e un migliore cont… - Maurizio2L : @agorarai @Annareporter In Cina impazziscono ancora e di più x il covid ! L'epidemia sembra fermare la Cina e la pr… - LucaFerrettiIta : @LucioMM1 @stebellentani @sbruffino Ma zero COVID, nonostante il nome, non è mai stata una proposta di eradicazione… - mariolosio : @1V4vendetta beh la cina e l’ukraina non sapevate che sono il centro del mondo di tutto ... quale sara’ la prossima… -