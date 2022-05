Guerra in Ucraina, lite D’Orsi-Caprarica a La7. “Torni a occuparsi dei Reali inglesi”. “Cafone, lei non stringerà mai la mano della regina” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bagarre a “L’aria che tira” (La7) tra Antonio Caprarica e Angelo D’Orsi sulla posizione del presidente ucraino Zelensky, giudicata dallo storico contradditoria. D’Orsi menziona anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ma viene redarguito da Caprarica che replica: “Zelensky ha solo ripetuto quello che aveva già detto il secondo giorno di Guerra: aveva invitato Putin a sedersi al tavolo, dicendosi disponibile ad affrontare direttamente la questione relativa allo status delle persone nel Donbass e in Crimea”. D’Orsi dissente affermando che si tratta di una Guerra della Nato, ma Caprarica obietta: “Se lei mi porta una sola dichiarazione di Zelensky che dice di essere pronto a rinunciare alla Crimea, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Bagarre a “L’aria che tira” (La7) tra Antonioe Angelosulla posizione del presidente ucraino Zelensky, giudicata dallo storico contradditoria.menziona anche il segretario generaleNato, Jens Stoltenberg, ma viene redarguito dache replica: “Zelensky ha solo ripetuto quello che aveva già detto il secondo giorno di: aveva invitato Putin a sedersi al tavolo, dicendosi disponibile ad affrontare direttamente la questione relativa allo status delle persone nel Donbass e in Crimea”.dissente affermando che si tratta di unaNato, maobietta: “Se lei mi porta una sola dichiarazione di Zelensky che dice di essere pronto a rinunciare alla Crimea, ...

