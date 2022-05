Firestarter | esce al cinema l' horror tratto da Stephen King

(Di mercoledì 11 maggio 2022) 'Io e Lulù', il buon esordio alla regia di Channing Tatum Giovedì 12 maggionelle saletografiche italiane '' , filmdall'omonimo romanzo di. Non è la ...

Advertising

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

'Io e Lulù', il buon esordio alla regia di Channing Tatum Giovedì 12 maggionelle sale cinematografiche italiane '' , film horror tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King. Non è la prima volta che un adattamento di questo libro arriva su grande schermo: nel ...... recitando al fianco della piccola protagonista Ryan Kiera Armstrong indi Keith Thomas. Mentreoggi 11 maggio il film a episodi Femminile Singolare che vede alla regia James Bort, ... Da Fenomeni paranormali incontrollabili a Firestarter: Stephen King tra cinema e TV È il nuovo adattamento del romanzo dopo quello del 1984 con Drew Barrymore protagonista. In sala dal 12 maggio ...Firestarter arriva nella sale cinematografiche italiane a partire dall'11 maggio. Un nuovo adattamento di uno dei thriller nati dalla penna di STEPHEN KING, dai produttori di L’Uomo Invisibile - The I ...