Elisabetta Franchi, chi è la stilista e cosa ha detto per finire in una bufera mediatica (Di mercoledì 11 maggio 2022) Elisabetta Franchi è una prestigiosa ed importante stilista molto riconosciuta nel settore della moda. Negli anni il suo marchio è diventato sempre più importante. Tuttavia, negli ultimi giorni alcune sue dichiarazioni hanno suscitato parecchia polemica. Elisabetta Franchi, chi è la stilista Elisabetta Franchi è nata a Bologna l'8 dicembre 1968. Il suo nome è molto conosciuto e riconosciuto nel settore della moda. Tanti sono stati i suoi sacrifici prima di arrivare a posizioni di prestigio e successo. Quarta di cinque fratelli, da giovane ha lavorato presso un esercizio ambulante di intimo e poi come commessa. In seguito, si è diplomata presso l'Istituto Aldrovandi Rubbiani, comincia a lavorare e creare abiti per un'azienda tessile. Nel 1996 decide di ...

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Nessun grande giornale ha commentato l’intervista a Elisabetta Franchi in questi giorni. Si aspetta che qualcuno ne… - tpi : #SenzaGiridiBoa: la campagna social delle donne per dire No al modello Elisabetta Franchi - giovacoach : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Elisabetta Franchi prova a rimediare: “Disposta ad assumere anche donne sotto i 12 anni” ---> di @il_democriti… - zakaflocka : RT @conamorechiara: Sapete cosa impedirebbe a merde del calibro di Elisabetta Franchi di discriminare le lavoratrici? Un congedo di patern… -